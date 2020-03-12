İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: "İstanbul polisi bir şehirden daha çok bir ekonomiye, dünya kültür ve tarihi merkezine hizmet ediyor"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Şehir, Suç ve Güvenlik " konferansına katıldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan "Şehir, Suç ve Güvenlik " konferansında öğrencilerle bir araya geldi. Konferansta konuşma yapan Mustafa Çalışkan, "İstanbul polisi bir şehirden daha çok bir ekonomiye, dünya kültür ve tarihi merkezine hizmet ediyor" diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Büyük Konferans Salonu'nda, 'Şehir, Suç ve Güvenlik' konferansı düzenlendi. Düzenlenen konferansa İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta üniversite öğrencilerine seslenen Mustafa Çalışkan, "İstanbul dediğimizde, İstanbul güvenli Türkiye'nin güvenli refahı diyoruz. İstanbul polisi bir şehirden daha çok bir ekonomiye, dünya kültür ve tarihi merkezine hizmet ediyor. Bir şehirden daha büyük cisimden bahsediyoruz. Binlerce okulun yer aldığı binlerce üniversite öğrencisinin olduğu milyonlarca insanın aktif olarak hareket ettiği, yabancı temsilciliklerin bulunduğu, yabancı nüfusun yoğun olduğu,toplumsal olgu ve değişimlerin yaşandığı, Türkiye'nin en yaygın raylı sisteminin olduğu en yoğun göçün olduğu, binlerce organizasyonun yapıldığı,milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir şehir" diye konuştu.

Öte yandan konferansta öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çalışkan, Gelecekte bir yerlere gelmeleri ve vatana millete faydalı olmaları için gençlere çok çalışmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.