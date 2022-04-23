İstanbul Emniyet Müdürü'nün Koltuğuna Oturan İlkokul Öğrencisi Akar: "Çocuklarımızın Sokaklarda Özgürce Oyun Oynamalarını İstiyoruz" - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürü'nün Koltuğuna Oturan İlkokul Öğrencisi Akar: "Çocuklarımızın Sokaklarda Özgürce Oyun Oynamalarını İstiyoruz"

23.04.2022 20:59

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’tan koltuğu devralan Koza İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar, telsizle teşkilata seslendi. Akar, “Çocuklarımızın parklarda ve sokaklarda özgürce oyun oynamaları ve güvenle okula gidebilmelerini, ailelerinin içinin rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan koltuğu devralan Koza İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar, telsizle teşkilata seslendi. Akar, "Çocuklarımızın parklarda ve sokaklarda özgürce oyun oynamaları ve güvenle okula gidebilmelerini, ailelerinin içinin rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Bahçelievler Koza İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve müdürü; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyarette 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar, temsilen Emniyet Müdürü Aktaş'ın makam koltuğuna oturdu.

Akar, telsizle polis teşkilatına şöyle seslendi:

"Ben Yusuf Akar. Bizler polis teşkilatı olarak bu kutsal görevi yerine getirmekteyiz. İl Emniyeti Müdürü olarak çocuklarımızın mutluluğu, güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz. İstanbul'da parklarda ve sokaklarda özgürce oyun oynamaları ve güvenle okula gidebilmelerini, ailelerinin içinin rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamını sağlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden biliyoruz. Çocuklar ve gençler ülkemizin geleceğidir."

Öğrencilere hediyelerini veren İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Emniyet Müdürü'nün Koltuğuna Oturan İlkokul Öğrencisi Akar: Çocuklarımızın Sokaklarda Özgürce Oyun Oynamalarını İstiyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü'nün Koltuğuna Oturan İlkokul Öğrencisi Akar: Çocuklarımızın Sokaklarda Özgürce Oyun Oynamalarını İstiyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü'nün Koltuğuna Oturan İlkokul Öğrencisi Akar: Çocuklarımızın Sokaklarda Özgürce Oyun Oynamalarını İstiyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü'nün Koltuğuna Oturan İlkokul Öğrencisi Akar: Çocuklarımızın Sokaklarda Özgürce Oyun Oynamalarını İstiyoruz

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Zafer Aktaş, 23 Nisan, İstanbul, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürü'nün Koltuğuna Oturan İlkokul Öğrencisi Akar: 'Çocuklarımızın Sokaklarda Özgürce Oyun Oynamalarını İstiyoruz' - Son Dakika


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