İstanbul Emniyet Müdürü polislerle birlikte İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı

Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi

CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil