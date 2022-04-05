İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: "Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz" - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: "Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz"

05.04.2022 22:09

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü'nde İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa Yerleşkesi'nde polisler ile iftar yaptı.

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü'nde İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa Yerleşkesi'nde polisler ile iftar yaptı. İftardan sonra Kızılay'a kan bağışında bulunan Zafer Aktaş, "Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz" dedi.

Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa Yerleşkesi'nde iftar programı düzenlendi. Programın başlangıcında Çevik Korosu şarkılar ve türküler söyledi. Programa İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve şube müdürleri katıldı. Programda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Özellikle ilimizde meydana gelen ulusal ve uluslararası kongreler, etkinlikler, uluslar ve uluslararası müsabakalar, sportif faaliyetler ve toplumsal olaylarda sizler göz bebeğimiz Çevik Kuvvetimiz çeşitli görevlerde bulundular. ve sizin almış olduğunuz eğitim, dik duruşunuz ve toplumsal olaylarda sergilemiş olduğunuz dirayetli duruşunuz sayesinde bizler İstanbul'da çok güzel işler başardık" diye konuştu.

Emniyet Müdürü Aktaş, "Kan bağışına herkesi davet ediyoruz. Tüm personelimiz destekliyor. Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. Program sonrasında İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve diğer şube müdürleri Türk Kızılay'ına kan bağışı gerçekleştirdi.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: 'Biz de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz' - Son Dakika


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