İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE BİSİKLET HEDİYE ETTİ - Son Dakika

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Güvenli Şehir Beyoğlu Projesi" kapsamında 20 öğrenciye bisiklet hediye etti. Programda konuşan Aktaş, "Birinci önceliğimiz güvenlik, birinci önceliğimiz çocuklarımızın canı. Sizlerin kontrolünde bu eğitimi başarıyla geçen çocuklarımıza bisikletlerini hediye ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Güvenli Şehir Beyoğlu Projesi" kapsamında

"Güvenli Yarınlara Pedal Çevir ve Pedala Emniyetle Bas" sloganıyla bazı öğrencilere güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitimde başarı gösteren 20 ilkokul öğrencisine, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Orbay İlkokulu'nda düzenlenen törende bisiklet hediye etti. Programa İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra Orbay İlkokulu yöneticileri, eğitimde başarı gösteren öğrenciler ile velileri katıldı.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN CANI"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Proje kapsamında sosyo-ekonomik durumu düşük olan gençlerimize topluma daha faydalı olma etkinliklerinden daha fazla yararlanmaları bazında tatil döneminde ailelerinin kontrolünde güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitimde başarılı olan gençlerimize bisiklet hediye ediyoruz. Birinci önceliğimiz güvenlik, birinci önceliğimiz çocuklarımızın canı. Sizlerin kontrolünde bu eğitimi başarıyla geçen çocuklarımıza bisikletlerini hediye ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Program, çocuklara bisiklet hediye edilmesinin ardından son buldu.