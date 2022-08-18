İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Kuştepe'deki narkotik-asayiş uygulamasını denetledi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Kuştepe'deki narkotik-asayiş uygulamasını denetledi

18.08.2022 23:14
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Kuştepe'deki narkotik-asayiş uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki narkotik-asayiş uygulamasını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki narkotik-asayiş uygulamasını denetledi.

Aktaş, akşam saatlerinde geldiği mahallede denetim yapan polis ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra mahalleyi gezen Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Girdiği kahvehanedekilere uygulama hakkında bilgi veren Aktaş, "Her akşam burada uygulama yapıyoruz. Sizin daha huzurlu ve daha güvende olmanız için sonuna kadar buradayız." dedi.

Vatandaşlar da Aktaş'a alkışlarla destek verdi.

Kuştepe Mahallesi'nin sokaklarını gezen Aktaş'a, İstanbul Öz Roman Çiçekçiler Derneği Lokali üyeleri ikramda bulundu.

Zafer Aktaş, dernek üyeleriyle denetim konusunda sohbet ettikten sonra mahalleden ayrıldı.

Denetime, Narkotik Şube Müdürü Göksel Önder ile Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı.

YORUMLAR
500
İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş Şişli'de asayiş uygulamasına katıldı İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş Şişli'de asayiş uygulamasına katıldı ŞİŞLİ KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU DENETİMİ ŞİŞLİ KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU DENETİMİ
Kaynak: AA

Zafer Aktaş, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Kuştepe'deki narkotik-asayiş uygulamasını denetledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:55 Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar
22:49 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili gündem olacak açıklama: Türkiye yaşlanıyor
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
22:41 Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Royal Antwerp ile berabere kaldı!
22:00 İBB seçimi için AK Parti'de kulisler başladı! Ekrem İmamoğlu'na karşı öne çıkan 5 isim var
21:53 Sivasspor, Malmö deplasmanında 3-1 yenildi
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya liderini Duda ile görüştü! Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür etti
21:29 Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide sahaya çıkamayacak
21:05 Denge bozuldu! Avusturya'da maç adeta golle başladı
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 23:14:47. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Kuştepe'deki narkotik-asayiş uygulamasını denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement