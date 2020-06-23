- İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta sel baskının... - Son Dakika

- İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta sel baskının...
- İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta sel baskının yaşandığı yere geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:08 Kaynak: İHA
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