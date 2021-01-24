İstanbul Emniyet Müdürünün başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürünün başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu

24.01.2021 09:59

İstanbul Emniyet Müdürünün başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu Zafer Aktaş'ın Adana Emniyet Müdürü görevindeyken başlattığı "kök hücre" kampanyasına katılan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'ın verdiği kök hücre lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtardı Ferdi Büyükatak: "3 tüp...

İstanbul Emniyet Müdürünün başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu

Zafer Aktaş'ın Adana Emniyet Müdürü görevindeyken başlattığı "kök hücre" kampanyasına katılan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'ın verdiği kök hücre lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtardı

Ferdi Büyükatak:

"3 tüp ile bir can kurtardığım için çok mutlu ve gururluyum"

ADANA - İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın çocukların lösemiden ölmemesi için Adana Emniyet Müdürü görevindeyken başlattığı "kök hücre" kampanyasına katılan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'ın verdiği kök hücre lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtardı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, dönemin Adana Emniyet Müdürüyken Lösemili Çocuklar Haftasında hasta birkaç çocuğu makamında kabul etti. Aktaş günde ortalama 6 çocuğun lösemi hastalığı yüzünden hayatını kaybettiğini öğrenince polis camiası olarak Kızılay ile irtibata geçerek kök hücre" kampanyası başlattı.

Aktaş, o dönem bir çocuğun bile hayatının çok önemli olduğunu bu nedenle kaybedilecek vakit olmadığını belirterek, "Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle çocukları makamımızda kabul ettik. Biz onların yanına hastaneye giderek hem çocukları hem de diğer hastaları rahatsız etmek istemedik. Bu nedenle çocukları burada kabul ettik. Çocuklar bizim geleceğimiz bu nedenle bugünden tezi yok onlar için harekete geçeceğiz. İlik kampanyamızı hemen başlatacağız" demişti.

Aktaş'ın başlattığı kampanya çerçevesinde bütün polis teşkilatı o yıl ve sonrasında özellikle polis haftasında "kök hücre" bağışında bulundu. Bunlardan biri de Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak oldu. Büyükatak'ın verdiği kök hücre örneğinin lösemi hastası bir çocuk ile yüzde 90 uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine Büyükatak hastaneye giderek tekrar kök hücre bağışında bulundu. Alınan örnekler lösemi hastası çocuğa nakil edilmek için yola çıktı. Büyükatak, "2019 yılında 3 tüp kan vererek bağışçı olmuştum. Bu zamana kadar bekledik, Aralık ayı içerisinde bir hastayla uyum sağladığım tarafıma bildirildi. Alınan kanlar Ankara'ya tekrar teste gitti ve yüzde 90 oranında uyum sağlandığı için bağışçı olabileceğim söylendi. Kime bağış yapacağımız hakkında bir bilgimiz yok. Bakanlığın aldığı karar gereği 2 yıl hem bağışçı hem de hastaya kesinlikle birbirleriyle ilgili bilgi verilmiyor. Bağışçı olmak isteyen arkadaşlar Kızılay'a müracaat yaparak kök hücre bağışçısı olmak istediklerini beyan edebilirler. Yanlış bilinen bir konuyu belirtmek istiyorum, kök hücre bağışı herhangi bir cerrahi müdahaleyle yapılan bir şey değildir, 10 dakika önce kan verdim ve şuan buradayım. Burada polisliği ayrı tutmak istiyorum, bu bir insanlık vazifesi, şuan inanılmaz mutlu ve huzurluyum ayrıca kök hücre bağışçısı olduğum için çok gururluyum. Rabbim herkese nasip etsin, 3 tüp kan ile bir can kurtarıyorsunuz" dedi.

Devletin bu yolda gövdesini taşın altına koyduğuna dikkat çeken Büyükatak şunları kaydetti:

"Bu işlem Amerika'da 400 bin dolar, Avrupa'nın birçok ülkesinde 150 bin Euro civarında ücretlerle yapılıyor ama bizim ülkemizde bu işlemin tamamı ücretsiz. Hem hastanın hem de gönüllü donörün bütün konforu düşünülmüş. Devletimiz böyle bir organizasyonda gövdesini taşın altına koymuşken, bizde elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünüyorum.

İstanbul Emniyet Müdürünün başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu
İstanbul Emniyet Müdürünün başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu
İstanbul Emniyet Müdürünün başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu
İstanbul Emniyet Müdürünün başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu

Kök Hücre, İstanbul, Lösemi, Kozan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Emniyet Müdürünün başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı İstanbul'da hava durumu bir gecede değişecek: Çarşamba ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor 2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Burcu Kıratlı'nın aşkından yanan Sinan Akçıl'dan evlilik açıklaması Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu
Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi         
10:29
Sosyal medya yasası şirketleri dize getirdi! Temsilcilik açıldı, sıra telif hakkında Sosyal medya yasası şirketleri dize getirdi! Temsilcilik açıldı, sıra telif hakkında         
10:08
Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım         
10:03
Anne ve babası gözleri önünde öldürülen çocuk, hala yaşadıklarını sanıyormuş Anne ve babası gözleri önünde öldürülen çocuk, hala yaşadıklarını sanıyormuş         
09:32
Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı         
09:04
Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir         
08:53
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı Belediye sosyal medyadan ifşa etti, Esenyurt HDP ilçe binasına gece baskını yapıldı         
07:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi         
00:37
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek         
19:23
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 10:43:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Emniyet Müdürünün başlattığı kampanya bir çocuğa hayat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei