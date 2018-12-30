İstanbul Emniyeti Bir Yılda 2 Bin 793 Sosyal Medya Kullanıcısına İşlem Yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü, bu yıl çeşitli suçlardan toplam 2 bin 793 sosyal medya kullanıcısına işlem yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yıl içerisinde yapılan çalışmaların istatistiklerini yayınladı. Polis
ekipleri, yıl içinde internet ve sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapmaktan 750 şahsa, Atatürk
'ün manevi hatırası ve devlet büyüklerine hakaretten 236 şahsa, FETÖ/PDY propagandası yapmaktan 507 şahsa, halkı provoke eden, kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlarda bulunmaktan 459 şahsa işlem yaptı. Ayrıca Afrin
operasyonu ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yapan 203 şahıs, "kaçakçılık" suçları ile ilgili 81 şahıs, Adnan Oktar
suç örgütünün propagandasını yapan 89 şahıs, "yasa dışı silah satış ve ticareti" suçundan 16 şahıs, "çocuk istismarı" suçundan 7 şahıs, "intihar ve intihar teşebbüsü"nden 5 şahıs ve diğer suçlardan 440 şahıs olmak üzere toplam 2 bin 793 sosyal medya kullanıcısına işlem yapıldı. - İSTANBUL