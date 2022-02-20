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İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR - Son Dakika

İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

20.02.2022 12:34

ÇALIŞTIKLARI market zincirinden aldıkları zamlarda iyileştirme talebiyle Beykoz'da eylem yapan ve gözaltına alınan 68 işçi serbest bırakıldı.

ÇALIŞTIKLARI market zincirinden aldıkları zamlarda iyileştirme talebiyle Beykoz'da eylem yapan ve gözaltına alınan 68 işçi serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür." denildi.

İstanbul'da bir market zincirinin depolarında çalışan işçiler maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme taleplerini dile getirmek amacıyla bir süredir eylem yapmaya başladı. İşçiler, geçen cuma Beykoz Hidiv Kasrı Caddesi'ndeki özel mülkiyetli bina önünde basın açıklaması yaptı. Burada çok sayıda işçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı işçiler ise kelepçelendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eyleme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Migros Depo çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme taleplerini dile getirmek amacıyla 03.02.2022 tarihinde Esenyurt ilçemizde başlayan eylemleri çeşitli yer ve tarihlerde devam eden basın açıklamaları ve etkinliklerle devam etmiştir. Eylem yapılan yerlerin bir kısmı, basın açıklaması yapılabilecek yerlerden olmadığı halde, herhangi bir müdahale ve güvenlik zafiyeti oluşturmadan açıklama yapılmasına müsaade edilmiştir. Beykoz İlçemizde 18.02.2022 günü saat 14.00'de Hidiv Kasrı Caddesindeki özel mülkiyetli bina önünde basın açıklaması yapılacağı duyurusu üzerine, daha önceki basın açıklamalarında olduğu gibi tedbir alınmıştır. Belirtilen yerde yaklaşık 80 kişilik eylemci grupla yapılan müzakerelerde; buranın özel ikamet alanı ve ana cadde üzerinde olduğu, basın açıklaması yapılacak yerlerden olmadığı, çevrede ikamet eden vatandaşların asayiş ve huzuru ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceği defaten ifade edilmiştir. Grubun ısrarla burada basın açıklaması yapmak talebi üzerine, müzakere edilerek basın açıklamasına müsaade edilmiştir. Gruptaki birçok kişi ayrı ayrı basına yönelik açıklamalar yapmış, toplu olarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde eyleme devam etmiş olduğu halde müdahalede bulunulmamıştır. Basın açıklaması saat 14.40 sıralarında bitmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen bulundukları yerden ayrılmayan grup, defaten ikaz edilmiş ancak yoğun slogan ve alkışlarla protesto gösterisi devam etmiştir." denildi.

"KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Tüm uyarı ve ikazlar sonucunda geç saatlere kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade eden gruba, konunun 2911 Sayılı Kanunda tanımını bulan izinsiz toplanmaya dönüştüğü bildirilmesine rağmen olumlu yanıt alınamamıştır. Yapılan müzakere çabalarından sonuç alınamaması üzerine, ses yayın araçlarıyla ikazlar yenilenmiş, uzun bir süre beklenmiş ve saat 15.45 sıralarında uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir. Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 2911 Sayılı Kanuna muhalefetten adli işlem yapılan şahıslar ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR
İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR
İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR
İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

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İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

İstanbul, Market, Cuma, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL EMNİYETİ: KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR - Son Dakika
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