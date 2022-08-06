İstanbul'da polisten asayiş denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da polisten asayiş denetimi

06.08.2022 22:47
İstanbul'da polisten asayiş denetimi

İstanbul Emniyeti, kentin birçok noktasında asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyeti, kentin birçok noktasında asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve sükununu sağlamak amacıyla, kent genelindeki park, bahçe ve sahillerde denetimler yapıldı.

Zeytinburnu Topkapı Kültür Parkı'nda denetimlerde bulunan ekipler, şüpheli görülen kişilerin kimlik sorgusunu yaptı.

Sarıyer'de Atatürk Kent Ormanı ile Belgrad Ormanı'nda, orman yangınlarını önlemek için dron ve termal kameralarla denetim gerçekleştirildi.

Kireçburnu ve Emirgan sahil şeridinde ise şüpheli görülen kişileri sorgusu ve üst araması yapıldı.

K-9 narkotik köpeğinin de yer aldığı denetimlerin gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

YORUMLAR
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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da polisten asayiş denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da polisten asayiş denetimi - Son Dakika
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