Kireçburnu ve Emirgan sahil şeridinde ise şüpheli görülen kişileri sorgusu ve üst araması yapıldı.

Sarıyer 'de Atatürk Kent Ormanı ile Belgrad Ormanı'nda, orman yangınlarını önlemek için dron ve termal kameralarla denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da polisten asayiş denetimi - Son Dakika

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