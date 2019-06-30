Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyeti Küçükçekmece'deki taciz iddialarını yalanladı
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İstanbul Emniyeti Küçükçekmece'deki taciz iddialarını yalanladı

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece'de dün yaşanan olayda herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını açıkladı.

İstanbul Emniyeti Küçükçekmece'deki taciz iddialarını yalanladı, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece'de dün yaşanan olayda herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün akşam Küçükçekmece'de yaşandığı iddia edilen taciz olayı ve iddiaların ardından ilçe halkının sokağa dökülmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Küçükçekmece'de yaşanan olayda 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel' diye seslendiği belirtildi. Herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayının yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddialarla ilgili aile yanlış anlaşılma olduğunu belirtip, Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır" denildi. Açıklamada, ayrıca olayla ilgiyi 18 kişiye 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı, şüphelilerin bu sabah serbest bırakıldığı bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:15 Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel
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