Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 784 şahıs, 203 araç ve 113 motosikletin sorgusu yapıldı. Uygulama sonucu, 4 yoklama kaçağı şahıs tespit edilirken, uyuşturucu madde kullanım ve ticareti suçundan aranan 2 şahıs da yakalandı. Bu şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Kuştepe'de narkotik uygulaması: Polis, uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

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