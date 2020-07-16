İSTANBUL EMNİYETİ'NDE ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME - Son Dakika

Açıklamada İstanbul dışında görevli olan 10 rütbelinin İstanbul'a atandığı bildirilirken, 33 personelin yeni rütbe alarak, 19 İl emniyet müdür yardımcısı, 22 ilçe müdürü ve 39 şube müdürünün yerlerinin İstanbul içerisinde değiştirildiği öğrenildi.

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