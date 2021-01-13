İstanbul Emniyeti'nde bazı ilçe ve şubelerde görev değişimi - Son Dakika

İstanbul Emniyeti'nde bazı ilçe ve şubelerde görev değişimi

13.01.2021 19:42
İstanbul Emniyeti'nde bazı ilçe ve şubelerde görev değişimi, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bazı şubelerin müdürlerinde değişikliğe gidildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bazı şubelerin müdürlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre Personel Şube Müdürü Gökhan Bambal Koordinasyon Şube Müdürlüğüne, Bambal'dan boşalan Personel Şube Müdürlüğü'ne ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Murat Özburun görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bazı şubelerde görev değişimi yaşandı. Yeni görevlendirmeye göre İstanbul Personel Şube Müdürü Gökhan Bambal, Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne, Bambal'dan boşalan Personel Şube Müdürlüğü'ne ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Murat Özburun'un atandığı öğrenildi. Yaklaşık iki aydır müdür ataması bekleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne halihazırda Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Şekip Akın'ın, Kaçakçılık Şube Müdürü olarak görev yapan Ömer Erhan Konanç'ın Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına, Konanç'tan boşalan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ise Engin Süngü'nün getirildiği aktarıldı.

Sultanbeyli'de Şekip Akın'dan boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de yeni emniyet müdürü Caner Coşar görevlendirildi. Son değişiklikle Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne Sinan Dallı, Bölge Trafik Müdürlüğüne ise Mustafa Demir'in getirildiği kaydedildi.

(İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyeti'nde bazı ilçe ve şubelerde görev değişimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin aşısının uygulanmasına başlanıyor! MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? 4 katlı binanın çatısından düşen iki kardeş feci şekilde can verdi Koca, eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınpederini ve bacanağını pompalı tüfekle öldürdü Son Dakika: Analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi         
20:21
Genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılıyor Genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'den ayrılıyor         
20:01
İlk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum İlk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum         
19:35
Son Dakika! Aşılama yarın başlıyor! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Son Dakika! Aşılama yarın başlıyor! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı oldu         
19:07
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum         
18:10
Meteoroloji'den korkutan harita! Kuraklık tehdidi büyüyor Meteoroloji'den korkutan harita! Kuraklık tehdidi büyüyor         
17:17
Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı         
15:45
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 20:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Emniyeti'nde bazı ilçe ve şubelerde görev değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei