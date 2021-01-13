İstanbul Emniyeti\'nde bazı müdürlerin yeri değişti

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 'nde bazı şube ve ilçe müdürlüklerinde değişiklik yapıldı.

Yeni görevlendirmeye göre İstanbul Personel Şube Müdürü Gökhan Bambal Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne, Bambal'dan boşalan Personel Şube Müdürlüğü'ne ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Murat Özburun atandı. Yaklaşık iki aydır müdür ataması bekleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Şekip Akın, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Ömer Erhan Konanç Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına, Konanç'tan boşalan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ise Engin Süngü getirildi. Sultanbeyli'de Şekip Akın'dan boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de yeni emniyet müdürü Caner Coşar, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne Sinan Dallı, Bölge Trafik Müdürlüğüne ise Mustafa Demir görevlendirildi.

- İstanbul