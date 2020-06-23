İstanbul Emniyeti'nde devir-teslim töreni - Son Dakika

İstanbul Emniyeti'nde devir-teslim töreni

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Zafer Aktaş'a devretti.

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Zafer Aktaş'a devretti. Aktaş, törenin ardından yaptığı açıklamada "Başta terör örgütleri olmak üzere her türlü suç odaklarına yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen İstanbul Emniyet Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, 2 Eylül 2015'ten bugüne kadar sürdürdüğü görevini Adana Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Zafer Aktaş'a devretti.

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Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreni öncesinde Mustafa Çalışkan, Zafer Aktaş'ı emniyetin avlusunda karşıladı. Makamda gerçekleştirilen devir teslim töreninde Çalışkan ve Aktaş birbirlerine çiçek vererek yeni görevlerinde başarılar diledi. Mustafa Çalışkan, devir teslim törenine katılan gazetecilerden helallik istemesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.

"HEDEFİMİZ ÇALIŞMAK, DAHA İYİ BİR İSTANBUL YAPMAK İÇİN GELDİK"

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş devir-teslimin ardından kısa bir açıklamada bulundu. Aktaş, " Türkiye'nin gözbebeği olan böyle bir şehirde görev almaktan onur duyuyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza böyle bir görevi tebliğ ettiği için şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah daha önce olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla görev yapmak için tüm kadrodaki tüm personelimizle beraber sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başta terör örgütleri olmak üzere her türlü suç odaklarına yönelik mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Sonuna kadar halkımızın huzur ve güvenliği için mücadelemiz devam edecektir. Hedefimiz çalışmak, daha iyi bir İstanbul yapmak için geldik." diye konuştu.


- İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Çalışkan, Zafer Aktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:19 Kaynak: DHA

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