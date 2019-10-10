Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Genel İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde bulunan dev dijital panodan Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde bulunan dev dijital panodan Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde duvarda bulunan dev dijital pano üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Daha önce şehit polislerin isimlerinin yazılı olduğu pano üzerine harekata özel olarak elinde Türk bayrağı bulunan bir çocuk ve üzerinde tank olan bir askeri araç paylaşılarak, "Fırat'ın doğusunu barış pınarları ile sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun. Sefer bizim, zafer Allah'ındır" cümleleri yazıldı.

İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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