Son Dakika Haberleri: İstanbul emniyeti'nden barış pınarı harekatına destek mesajı
Son Dakika Güncel İstanbul emniyeti'nden barış pınarı harekatına destek mesajı

İstanbul emniyeti'nden barış pınarı harekatına destek mesajı

1 saat önce

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında dev ekranda fotoğraflı bir mesaj yayınlandı.

İstanbul emniyeti'nden barış pınarı harekatına destek mesajı, System.String[]

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında dev ekranda fotoğraflı bir mesaj yayınlandı. Mesajda, "'Fırat'ın doğusunu barış pınarlarıyla sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun" ifadesi yer aldı.Fırat'ın doğusuna yönelik dün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, harekata destek vermek için Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğü avlusundaki ekrandan mesaj paylaştı. Ekrana askeri sevkiyat sırasında çekilen bir fotoğraf karesinin üzerine 'Fırat'ın doğusunu barış pınarlarıyla sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun. Sefer bizim zafer Allah'ındır' mesajı yazıldı.


- İstanbul
Barış Pınarı Harekatı, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:09 Kaynak: DHA
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