İstanbul Emniyeti'nden "emniyet kemeri farkındalığı" için animasyon - Son Dakika
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İstanbul Emniyeti'nden "emniyet kemeri farkındalığı" için animasyon

08.07.2022 13:30

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özellikle şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla animasyon filmi yayımladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özellikle şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde emniyet kemeri kullanımı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla animasyon filmi yayımladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan filmde otobüslerde emniyet kemeri kullanırken dikkat edilmesi gereken detaylar yer alıyor.

Emniyet kemeri kullanımının öneminin vurgulanması ve bu konudaki farkındalığın artırılması için hazırlanan film, Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ile dağıtıldı.

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EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: CEZASI 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: CEZASI 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR Vali Masatlı'dan sürücülere uyarı: 'Can güvenliği için emniyet kemerini mutlaka takın' Vali Masatlı'dan sürücülere uyarı: 'Can güvenliği için emniyet kemerini mutlaka takın'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyeti'nden 'emniyet kemeri farkındalığı' için animasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Emniyeti'nden "emniyet kemeri farkındalığı" için animasyon - Son Dakika
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