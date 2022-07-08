Emniyet kemeri kullanımının öneminin vurgulanması ve bu konudaki farkındalığın artırılması için hazırlanan film, Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ile dağıtıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Emniyeti'nden 'emniyet kemeri farkındalığı' için animasyon - Son Dakika

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