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İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN FENERBAHÇE FORMASI ÖZÜRÜ - Son Dakika

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN FENERBAHÇE FORMASI ÖZÜRÜ

03.11.2021 14:41

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndan Fenerbahçe forması ile çıkarılmasıyla ilgili, Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın'ın İstanbul Havalimanı'ndan Fenerbahçe forması ile çıkarılmasıyla ilgili, Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz denildi.

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın dün akşam İstanbul Havalimanı'na getirildi. Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe formasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Çiftlik Bank davası kapsamında aranan Fatih Aydın, 2 Kasım 2021 Salı günü saat 18.30 sıralarında yurt dışından havayolu ile ülkemize getirilmiştir. Şahsın İstanbul Havalimanından çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır. Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır. Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz. ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN FENERBAHÇE FORMASI ÖZÜRÜ
İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN FENERBAHÇE FORMASI ÖZÜRÜ
İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN FENERBAHÇE FORMASI ÖZÜRÜ

Emniyet Müdürlüğü, Çiftlik Bank, Fenerbahçe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN FENERBAHÇE FORMASI ÖZÜRÜ - Son Dakika


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