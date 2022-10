- İstanbul Emniyetinden kaçak göçmen operasyonu: 44 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından "Şok Evleri" olarak bilinen evlere düzenlenen baskında 39 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonun devamında da Fatih'te kaçak göçmenlerin sınır illerinden sevkini sağladığı tespit edilen ticari taksiye yapılan operasyonda da 5 Afgan göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da "Şok Evi" olarak adlandırılan 3 adrese baskın yaptı. 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenlere evlerini kiraya veren D.E. isimli şahıs ise yakalandı. D.E.'ye kaçak göçmenleri barındırması nedeni ile 20 bin 592 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs, 6 Ekim Perşembe tarihinde adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 6 Ekim tarihinde Fatih'te kaçak göçmenlerin sınır illerinden sevkini sağladığı tespit edilen bir ticari taksiye yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda ticari taksi sürücüsü B.Y. isimli şahıs ile taksi içerisinde bulunan Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar geri gönderme merkezine teslim edildi. Ticari taksi sürücüsü B.Y. isimli şahsa ise 12 bin 870 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan ticari taksi sürücüsü B.Y., "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 7 Ekim Cuma tarihinde sevk edildiği adliyede Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.