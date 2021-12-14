İstanbul Emniyeti'nden Şişli'deki park cezalarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Şişli'de sokakta park edilen araçlarla ilgili şikayetler geldiği ve bunun üzerine cezaların uygulandığını ve vatandaşlardan olumlu dönüşlerin alındığını açıkladı.

Şişli Eskişehir Mahallesi Pervaz Sokak'ta park halinde bulunan araçlara 144 lira cezai işlem uygulanmış, vatandaşlar cep telefonuna gelen mesajla araçlarına ceza kesildiğini öğrenince şaşkına dönmüştü. Sokak üzerinde herhangi bir "Park Yapılamaz" tabelasının olmadığını belirten vatandaşlar, daha önce de aynı gerekçe ile kesilmiş cezaların da olduğunu fark edip, duruma itiraz edeceklerini söylemişlerdi.

Araçlara kesilen cezalarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"15 Eylül 2021 günü saat 15.00'de, Harbiye Mıstık Parkı'nda, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşların talebi ile ilçenin genel sorunlarıyla ilgili toplantı düzenlendiği belirtilerek, Toplantıda, genel emniyet ve asayiş yönünden memnun olduklarını, sorunlarının, yüzde 95'inin trafik olduğu, yasak parklanma, trafik ışığı ihlali, ters istikamette ve kaldırım üzerinde seyir halinde araçlar ile yasak parklanma konularında problem yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bunun üzerine, vatandaşın mağduriyetini gidermek amaçlı sorun yaşanan yerlerde yaya trafik uygulaması başlatılmış, vatandaş tarafından olumlu dönüşle karşılanmıştır."

(Doğan Can Cesur/İHA)