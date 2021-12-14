Üye Girişi
İstanbul Emniyeti'nden Şişli'deki park cezalarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Emniyeti'nden Şişli'deki park cezalarıyla ilgili açıklama

14.12.2021 18:34
İstanbul Emniyeti'nden Şişli'deki park cezalarıyla ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Şişli'de sokakta park edilen araçlarla ilgili şikayetler geldiği ve bunun üzerine cezaların uygulandığını ve vatandaşlardan olumlu dönüşlerin alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Şişli'de sokakta park edilen araçlarla ilgili şikayetler geldiği ve bunun üzerine cezaların uygulandığını ve vatandaşlardan olumlu dönüşlerin alındığını açıkladı.

Şişli Eskişehir Mahallesi Pervaz Sokak'ta park halinde bulunan araçlara 144 lira cezai işlem uygulanmış, vatandaşlar cep telefonuna gelen mesajla araçlarına ceza kesildiğini öğrenince şaşkına dönmüştü. Sokak üzerinde herhangi bir "Park Yapılamaz" tabelasının olmadığını belirten vatandaşlar, daha önce de aynı gerekçe ile kesilmiş cezaların da olduğunu fark edip, duruma itiraz edeceklerini söylemişlerdi.

Araçlara kesilen cezalarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"15 Eylül 2021 günü saat 15.00'de, Harbiye Mıstık Parkı'nda, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşların talebi ile ilçenin genel sorunlarıyla ilgili toplantı düzenlendiği belirtilerek, Toplantıda, genel emniyet ve asayiş yönünden memnun olduklarını, sorunlarının, yüzde 95'inin trafik olduğu, yasak parklanma, trafik ışığı ihlali, ters istikamette ve kaldırım üzerinde seyir halinde araçlar ile yasak parklanma konularında problem yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bunun üzerine, vatandaşın mağduriyetini gidermek amaçlı sorun yaşanan yerlerde yaya trafik uygulaması başlatılmış, vatandaş tarafından olumlu dönüşle karşılanmıştır."

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul Emniyeti'nden Şişli'deki park cezalarıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyeti'nden Şişli'deki park cezalarıyla ilgili açıklama

Eskişehir, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyeti'nden Şişli'deki park cezalarıyla ilgili açıklama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar 18:21 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! 16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı 15:53 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem CHP'li Neslihanoğlu'nu 13:00 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi

Son Dakika Haberleri
18:44 İzmir'deki operasyonda kesik insan başları ele geçirildi
18:21 Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum
18:20 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar
18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor
18:12 Zirvedeki isim değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi
17:49 Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi
17:46 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bizi çok daha zor bir süreç bekliyor
17:31 Nesli tükenmekte olan leopar, Doğu Anadolu'da görüntülendi
17:28 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Altun'nun savunması: Barışı sağlamak için gittim
17:26 Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak
İzmir'deki operasyonda kesik insan başları ele geçirildi İzmir'deki operasyonda kesik insan başları ele geçirildi         
18:44
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor         
14:09
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 18:58:48. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Emniyeti'nden Şişli'deki park cezalarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement