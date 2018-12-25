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İstanbul Emniyeti'nden Taksicilere Şok Uygulama

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'un birçok noktasında sadece ticari taksilere yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyeti'nden Taksicilere Şok Uygulama, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'un birçok noktasında sadece ticari taksilere yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta yapılan uygulamada bir ticari taksinin bagajında 'kasatura' ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen yol uygulamasına Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı gerçekleştirilen uygulamanın ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri ve yolcuları denetleyerek kural ihlaller hususunda ve yolcuların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Bagajdan 'kasatura' çıktı, sürücü inkar etti

Uygulama kapsamında Beşiktaş, Muallim Naci Caddesi üzerinde de kapama noktası oluşturuldu. Uygulama kapsamında durdurulan bir taksinin bagajında beze sarılı 'kasatura' ele geçirildi. Bagajında bulunan kasaturanın kendisine ait olmadığını iddia eden sürücü hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanunu ve 47/1-d trafik güvenliğine uymamaya muhalefetten idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

'Biber gazı' çıkan taksicinin ilginç savunması

Fatih, Millet Caddesi'nde aramalar sonucunda bir ticari taksiden biber gazı çıktı. Taksi sürücüsü ise biber gazını kendisini savunmak amacıyla bulundurduğunu belirtti. Ticari taksilere yönelik yönelik gerçekleştirilen uygulamaya özel eğitimli narkotik köpeği 'Alex' de destek verdi. İstanbul'un 38 ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamanın saat 16.00'ya kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:12 Kaynak: İHA

Narkotik, Beşiktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa
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