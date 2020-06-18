İstanbul Emniyeti'nin koronavirüsle mücadele bilançosu - Son Dakika

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri süresince 31 bin 842 kişiye toplam 620 milyon 501 bin 395 lira para cezası kesildi. Öte yandan 703 polis memuruna koronavirüs bulaşırken, 2 polis memuru koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA UYMAYAN 18 BİN 669 KİŞİYE İDARİ İŞLEM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzısıhha Meclisi kararları kapsamında İstanbul'da çeşitli uygulamalar ve denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, İstanbul giriş ve çıkışlarında kurdukları 120 denetim noktasında 1 milyon 164 bin 676 aracı denetledi. Sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde ise dönüşümlü olarak 451 bin polis memuru görev yaparken, sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 18 bin 669 kişiye idari işlem yapıldı.

HAVADAN 14 DENETİM, DENİZDEN 682 SAAT DENETİM

Koronavirüs sürecinde polis helikopteriyle 14 denetim gerçekleştirilirken, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de Marmara denizinde 7 deniz botuyla 682 saat denetim gerçekleştirdi. Öte yandan 179 cadde, 121 meydan ve 123 parkta 3 bin 200 polis memuru denetim yaptı. Polis ekipleri, koronavirüs sürecinde 363 bin 455 kuaför, market, pazar yeri, otogar, lokanta, mesire alanı, kafeterya, taksi, otobüs, minibüs ve işyerini denetledi.

Koronavirüs sürecinde İstanbul'da toplam 31 bin 842 kişiye polis tarafından idari işlem yapılırken, 620 milyon 501 bin 395 lira para cezası kesildi.

POLİS İMDAT HATTINI ARAYAN 44 BİN 283 KİŞİYE YARDIM

Vefa destek gruplarında da görev alan 350 çarşı ve mahalle bekçisi ile 5 bin 469 polis memuru 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıklarından dolayı evlerinden çıkamayan kişilerinde ihtiyaçlarını karşıladı. Koronavirüs sürecinde 155 Polis imdat hattına 44 bin 869 talep gelirken, 44 bin 283 kişiye yardım edildi.

703 POLİS MEMURU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüs tedbirleri süresince görev alan 703 polis memuruna koronavirüs bulaşırken, 2 polis memuru koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Öte yandan kronik hastalığı bulunan, 60 yaş üstü ve hamile olduğundan idari izinli olan polis memuru sayısının ise 4 bin 685 olduğu öğrenildi.

- İstanbul