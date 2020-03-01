Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Emniyeti Sputnik News ofisinde arama başlattı - Son Dakika
İstanbul Emniyeti Sputnik News ofisinde arama başlattı
6 saat önce
Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik News'ın Bakırköy'de bulunan ofisinde arama başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik News'ın Bakırköy'de bulunan ofisinde arama başlatıldı.
Rus haber ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Boztepe, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bakırköy'de bulunan Sputnik News ofisinde de arama başlatıldı. Polis ekiplerinin ofisteki aramaları hala sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi