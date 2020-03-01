İstanbul Emniyeti Sputnik News ofisinde arama başlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyeti Sputnik News ofisinde arama başlattı - Son Dakika

İstanbul Emniyeti Sputnik News ofisinde arama başlattı

6 saat önce

Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik News'ın Bakırköy'de bulunan ofisinde arama başlatıldı.

İstanbul Emniyeti Sputnik News ofisinde arama başlattı, System.String[]

Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik News'ın Bakırköy'de bulunan ofisinde arama başlatıldı.


Rus haber ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Boztepe, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bakırköy'de bulunan Sputnik News ofisinde de arama başlatıldı. Polis ekiplerinin ofisteki aramaları hala sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Boztepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı
Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Göçmenleri engelleyemeyen Yunanistan'a AB'den destek geldi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 00:17:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Emniyeti Sputnik News ofisinde arama başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]