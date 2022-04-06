İSTANBUL EMNİYETİ TOPLUM DESTEKLİ POLİS UYGULAMALARINI TANITTI - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerinin etkinliği, çevredekilerden ilgi gördü. Etkinliğe katılan Seher Delibaş, polisin uygulamalarla ilgili yaptığı bilgilendirmenin faydalı olduğunu belirterek, "Başımıza bir iş gelince bu uygulamalardan polisi çağıracağız" dedi. Müzeyyen Tok ise, "Güzel bir çalışma, çok güzel izah ettiler. Sadece şiddet görmek değil, sokakta bir tehlikeyle karşılaştığımızda uygulamayı kullanabileceğiz" diye konuştu.

Kadıköy'de, ihbar uygulamalarıyla ilgili tanıtımını dinleyen Musa Satılmış, ilk kez haberdar olduğunu belirtti. Satılmış "Zaman zaman televizyonda görüyordum ama, şimdi daha iyi bilgilendim. Teşkilatımız bizi böyle aydınlattığı müddetçe, her zaman gözümüz, kulağımız açılır" dedi. Uygulamaların oldukça faydalı olduğunu belirten Leyla Kaya , "Emniyete çok teşekkür ediyorum. En büyük sorunlarla ilgili önemli bir çözüm bulmuşlar ve insanları bilgilendiriyorlar. Bu çok önemli bir şey. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatına çok teşekkür ederim" diye konuştu. Etkinliğe katılan insanlara uygulamalarla ilgili broşür, çocuklara ise hediye dağıtıldı.

Görüntü dökümü ---------------------------Polis ekiplerinin insanlara bilgilendirme yapması-Broşür dağıtması-Standlardan detaylar -Etkinliğe katılan insanların görüntüleri -Çocuklara oyuncak dağıtılması-Röportaj -Genel ve detay görüntüler

- İstanbul