İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri - Son Dakika

İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri

6 saat önce

- İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri İstanbul Emniyet Müdürlüğü tepeden tırnağa dezenfekte edildi İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, korona virüs tedbirleri kapsamında tepeden tırnağa dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

- İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tepeden tırnağa dezenfekte edildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, korona virüs tedbirleri kapsamında tepeden tırnağa dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Müdüriyetin Vatan Caddesi'ndeki ana yerleşkesinde yer alan hizmet binalarına gelen kişilerin ateşlerini ölçmek amacıyla termal ve temassız olmak üzere ateş ölçer cihazlar yerleştirildi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürüyor. Korona virüs salgınından İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli personeli korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan çalışmalarda; müdüriyete bağlı tüm yerleşkeler, nezarethaneler, ek hizmet binaları, İlçe Emniyet Müdürlükleri hizmet binaları ve bunlara bağlı ek hizmet binaları, Polis Merkezi Amirliklerinin tamamı ve tüm hizmet araçları dezenfekte edildi. Bu kapsamda tüm birimlere nitril eldiven, medikal maske ve el dezenfektanı dağıtıldığı da duyuruldu.

Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki ana yerleşkesinde yer alan hizmet binalarına gelen kişilerin ateşlerini ölçmek amacıyla termal ve temassız olmak üzere ateş ölçer cihazları yerleştirildi. Karantina altına alınan vatandaşların kaldığı yurtlarda görev alan polislere izolasyonlu kıyafet, eldiven, maske ve gözlük dağıtılırken, emniyet mensuplarının görevlerini bu kıyafet ve malzemelerle yapmaları istendi.

Emniyet teşkilatında ayrıca yayınlanan genelge ve talimatlar gereği; tüm toplu etkinlik ve eğitim faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu da vurgulandı. Kronik rahatsızlığı bulunan ve risk altında olduğu değerlendirilen emniyet mensuplarına idari izin verilirken, polisi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs ile alakalı hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin de yoğun olarak kullandığı alanlara asıldı.

İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:47 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü         
17:31
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek         
17:17
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi         
16:30
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü         
16:13
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti         
15:24
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi         
14:54
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü         
14:39
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi         
14:12
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği         
14:07
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:57:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]