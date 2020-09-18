Son dakika haberleri | İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon

Son dakika haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen bir operasyonda Ü.T (35) isimli şüpheli şahıs önceden belirlenen adreste bulunamazken polisin yakın takibi sonrası bir inşaat konteynırında uyurken yakalandı. Çok sayıda suçtan dolayı arandığı öğrenilen şüpheli şahıs, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kontrol amaçlı götürüldükten sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 04:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon - Son Dakika

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