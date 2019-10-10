Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyetinden Barış Pınarı harekatına destek
Son Dakika Güncel İstanbul Emniyetinden Barış Pınarı harekatına destek

İstanbul Emniyetinden Barış Pınarı harekatına destek

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde bulunan dev dijital panodan Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekat'ına destek verdi.

İstanbul Emniyetinden Barış Pınarı harekatına destek, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde bulunan dev dijital panodan Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekat'ına destek verdi.

Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yerleşke içerisinde duvarda bulunan dev dijital pano üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Daha önce şehit polislerin isimlerinin yazılı olduğu pano üzerine harekata özel olarak elinde Türk bayrağı bulunan bir çocuk ve üzerinde tank olan bir askeri araç paylaşılarak, "Fırat'ın doğusunu barış pınarları ile sulayacak kahraman Türk ordusuna selam olsun. Sefer bizim, zafer Allah'ındır" cümleleri yazıldı.

(İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı, Vatan Caddesi, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı
Yıllardır Filistin'de katliam yapan İsrail Başbakanı, Türkiye'yi kınadı Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 18:12:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyetinden Barış Pınarı harekatına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]