İstanbul Emniyetinden büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Emniyetinden büyük başarı - Son Dakika

İstanbul Emniyetinden büyük başarı

6 saat önce

İstanbul genelinde 2019 yılı içerisinde, aranması bulunan bin 692 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyetinden büyük başarı, System.String[]

İstanbul genelinde 2019 yılı içerisinde, aranması bulunan bin 692 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bin 674'ü tutuklandı.


İstanbul Emniyetinin paylaştığı istatistiklere göre, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında aranması bulunan bin 692 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bin 674'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gözaltına alınan şahıslardan 160'ının adam öldürmek, 285'inin yağma-gasp, 479'unun hırsızlık, 369'unun yaralama, 138'inin cinsel istismar-ırza geçme, 98'inin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 54'ünün dolandırıcılık ve sahtecilik, 1'inin sahtecilik, 21'inin tehdit, 9'unun ruhsatsız ateşli silah ya da bıçak bulundurma, 7'sinin zimmet, 10'unun fuhuş suçlarından, 61'inin ise diğer suçlardan arandığı belirtildi.


Bir yıl içerisinde yakalan şahısların 63'ünün 3 yıla kadar, 1022'sinin 3 yıldan 5 yıla kadar, 444'ünün 5 yıldan 10 yıla kadar, 138'inin 10 yıldan 20 yıla kadar, 24'ünün 20 yıldan 30 yıla kadar, 1'inin ise 30 yıl ve üzeri hapis cezası bulunduğu görüldü.


Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü şahısların yakalanması çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler
17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi

Son Dakika Haberleri
18:42 Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar keyfi - Son Dakika Haber
18:41 Şişli'de korkunç cinayet! Ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Haber
18:33 Almanya'da Noel ağacı atma şampiyonası - Son Dakika Haber
18:31 Almanya'da Noel ağacı atma şampiyonası - Son Dakika Haber
18:31 Kan donduran infaz! Katil, her saniyesini arkadaşına kaydettirdi - Son Dakika Haber
18:28 Kırıkkale'de FETÖ'den yargılanan 20 sanığın duruşması devam ediyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:44:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Emniyetinden büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]