İstanbul Emniyetinden 'Engin Gönüllüler Şenliği'

Çağatay KENARLI/ İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan , "Açık kaynak istatistiklerine göre İstanbul, Berlin Londra ve New York gibi şehirlerden çok daha güvenli" dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri okulların yarıyıl tatiline girmesi üzerine 'Engin Gönüllüler Şenliği' düzenledi. Zeytinburnu 'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) gerçekleştirilen programa Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan , eşi Müberra Çalışkan'ın ev sahipliği yaptı. Programa emniyet müdürlüğünde görevli 65 polisin 95 engelli çocuğunun da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi katıldı. Programda, Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve çeşitli şube müdürleri de hazır bulundu.İSTANBUL GÜVENLİK AÇISINDAN PEK ÇOK METROPOLÜN ÖNÜNE GEÇTİİstanbul'un dünyanın sayılı metropollerinden biri olduğunu söyleyen Emniyet Müdür Mustafa Çalışkan, "Ülkemiz için bu denli önemli bir şehrin ve bu şehrin sakinlerinin huzuru ve güvenliği ise hiç şüphesiz İstanbul polisinin omuzlarında. Çok şükür şimdiye kadar gösterdiğimiz gayretleri rabbim boşa çıkarmadı. İstanbul bugün dünyada çok güvenli olarak bildiğimiz birçok şehirden daha güvenli hale geldi. Açık kaynak istatistik verilerine göre hemen hemen bütün suç türlerinde İstanbul, Berlin, Londra ve New York gibi şehirlerden çok daha güvenli…" dedi.'ENGİN GÖNÜLLÜ' ÇOCUKLAR İÇİN YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİÇalışkan, elde edilen başarının sadece İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosu olarak elde edilmediğini, bu başarının arkasında İstanbul polisinin fedakar aileleri olduğunu söyledi. Çalışkan, "'Engin Gönüllü' yavrularımız için de bir takım proje ve çalışmalarımız var. 'Atım Benim Kanatlarım' projesi başlattık. Şuana kadar 35 ailemiz bu programa başvurdu. Bir de, 'Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar Koro Ekibi' projesi başlattık. Bu proje sanatçı Yavuz Bingöl 'ün şefliğinde 2018 yılı Aralık ayında çalışmaları başladı. Onlar hangi zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın, daima onların yanında olmak, onlara el uzatmak anne ve babanın görevi olduğu kadar bizlerinde vazifesi. Özellikle 'Engin Gönüllü' yavrularımızın hayatın her alanında özgür ve eşit bir şekilde yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.ÇOCUKLARA TİYATRO DAHA SONRA PASTA İKRAMIKonuşma sonrasında engelli çocuklar ve aileleri, Emniyet Müdürü Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan'ın da katılımıyla bir tiyatro grubu tarafından sergilenen çocuk oyunu izledi. Çocuklar, daha sonra illüzyon gösteri izledi ve pasta keserek kutlama yaptı.Görüntü Dökümü------------Çalışkan'ın çocukları ziyaret etmesi-Katılanlardan görüntü-Engelli çocuklardan görüntüler-Mustafa Çalışkan'ın konuşması-Tiyatro gösterisinden görüntü-Genel ve detaylar