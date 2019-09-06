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İstanbul Emniyetinden İSPARK'a ait yerlerde 'değnekçi' operasyonu

1 saat önce

- İstanbul Emniyetinden İSPARK'a ait yerlerde 'değnekçi' operasyonuİSTANBUL - İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 39 ilçede vatandaşlardan haksız otopark ücreti talep eden "Değnekçi" adı verilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

- İstanbul Emniyetinden İSPARK'a ait yerlerde 'değnekçi' operasyonu

İSTANBUL - İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 39 ilçede vatandaşlardan haksız otopark ücreti talep eden "Değnekçi" adı verilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Denetleme neticesinde 25 kişiye işlem yapıldı.

İstanbul Emniyeti tarafından dün 20.00 ile 23.00 saatleri arasında 39 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'değnekçi' denetiminin bilançosu belli oldu. Yapılan denetlemede İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 161 olurken, denetlenen İSPARK otopark sayısı ise 152 oldu. Bakırköy'de 11 İSPARK otoparkı denetlenirken, 15 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu ilçesinde de İSPARK harici 7 nokta ve 3 İSPARK otoparkı denetlendi ve 3 kişiye işlem yapıldı. Şişli'de ise İSPARK harici 9 nokta ve 10 İSPARK otoparkının denetlenmesinin ardından 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul genelinde toplamda 313 noktada gerçekleştirilen denetlemede 25 kişiye işlem yapıldı.

(YEŞ-EG-HA-Y)

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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