Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyetinden şehit ailelerine bayram ziyareti
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İstanbul Emniyetinden şehit ailelerine bayram ziyareti

20 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurban bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek kurban eti dağıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurban bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek kurban eti dağıttı.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla her bayram olduğu gibi bu bayramda da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Ümraniye, Üsküdar, Kartal, Ataşehir, Eyüpsultan, Kağıthane, Avcılar, Beykoz ve Beylikdüzü ilçelerindeki şehit ailelerini ziyaret eden ekipler, her bir aile için ayrılan kurban hisselerini de teslim etti. Toplamda yaklaşık bir ton kurban eti dağıtımı yapıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 09:33 Kaynak: AA
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