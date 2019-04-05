Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyetinden Teşkilatın 174. Yılına Özel Klip

İstanbul Emniyetinden Teşkilatın 174. Yılına Özel Klip

52 dakika önce

İstanbul DHAİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü için İstanbul'da yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşturulan bir klip hazırladı.

İstanbul Emniyetinden Teşkilatın 174. Yılına Özel Klip, System.String[]
İstanbul DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü için İstanbul'da yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşturulan bir klip hazırladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yıl boyunca yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşan bir video klip hazırladı. Klipte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli birimler yer aldı. Yıl boyunca yapılan operasyonlarla tatbikatlar klipte gösterildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hazırlanan klip

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:37 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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