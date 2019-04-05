İstanbul Emniyetinden Teşkilatın 174. Yılına Özel Klip
46 dakika önce
İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü için İstanbul'da yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşturulan bir klip hazırladı.
İSTANBUL DHA-İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü
, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü için İstanbul
'da yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşturulan bir klip hazırladı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, yıl boyunca yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşan bir video klip hazırladı. Klipte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli birimler yer aldı. Yıl boyunca yapılan operasyonlarla tatbikatlar klipte gösterildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:42 Kaynak: DHA
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