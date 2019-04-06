İstanbul Emniyetinden Teşkilatın 174. Yılına Özel Klip
1 saat önce
İstanbul DHAİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü için İstanbul'da yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşturulan bir klip hazırladı.
İstanbul
DHA
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü için İstanbul'da yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşturulan bir klip hazırladı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, yıl boyunca yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşan bir video klip hazırladı. Klipte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli birimler yer aldı. Yıl boyunca yapılan operasyonlarla tatbikatlar klipte gösterildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:25 Kaynak: DHA
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