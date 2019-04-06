Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyetinden Teşkilatın 174. Yılına Özel Klip

İstanbul Emniyetinden Teşkilatın 174. Yılına Özel Klip

1 saat önce

İstanbul DHAİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü için İstanbul'da yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşturulan bir klip hazırladı.

İstanbul DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü için İstanbul'da yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşturulan bir klip hazırladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yıl boyunca yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşan bir video klip hazırladı. Klipte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli birimler yer aldı. Yıl boyunca yapılan operasyonlarla tatbikatlar klipte gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:25 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'ndan Son Uçuş Singapur'a Yapıldı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Seçim Açıklaması: Akıl ve Mantık Ölçüleri ile İzah Edilebilir Bir Durum Değildir Büyük Göç'te Sona Gelindi! İstanbul'da Kapatılan Tüm Yollar Trafiğe Açıldı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 11:58:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Emniyetinden Teşkilatın 174. Yılına Özel Klip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]