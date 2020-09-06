İstanbul Emniyetinden Ümraniye ve Ataşehir'de yürüyüş açıklaması - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yasal yürüyüş güzergahı dışında yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildiği ve 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 06.09.2020 günü yapılan çalışmada; 06 Eylül 2020 günü 1 Mayıs Mahallesi Festival Tertip Komitesi organizesinde "2 Eylül Ruhuyla Tüm Saldırılara Karşı Mücadeleyi Yükseltiyoruz!" sloganıyla grupların toplanabileceği bilgisi alınmış ve konu ile ilgili gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Saat 18.20 sıralarında yaklaşık 20 kişilik grup 3001 Cadde üzerinde bulunan 30 Ağustos Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde kaldırım üzerinde toplanmış, grubun içerisinden bir kişi basın açıklaması okumuş, ardından grup olaysız bir şekilde dağılmıştır" denildi.

Açıklamada, "06.09.2020 günü 1 Mayıs Mahallesi Festival Tertip Komitesi organizesinde "2 Eylül Ruhuyla Mücadeleyi Büyütüyoruz" çağrısıyla sloganıyla grupların toplanabileceği bilgisi alınmış ve konu ile ilgili gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Saat 17.00 sıralarında yaklaşık (50) kişilik bir grup Deniz Gezmiş Parkına gelerek toplanmış, grup Ümraniye ilçesi sınırlarındaki 30 Ağustos İlköğretim Okuluna doğru yürüyüşe geçmek istemiş, bunun üzerine grubun yapmak isteği yürüyüşün hali hazırda devam eden Pandemi nedeniyle yapılamayacağı, aynı zamanda yürüyüş yapılmak istenen alanın Valilikçe belirlenen yürüyüş güzergahları arasında olmadığı bu nedenle 2911 sayılı kanuna aykırı olduğu, belirlenen alanın yürüyüş güzergahları arasında olmadığından yapılmak istenen yürüyüşün Atasehir Kaymakamlık Makamınca yasaklandığı ve yasaklama kararı bulunduğu, Deniz Gezmiş Parkı veya 30 Ağustos İlköğretim Okulu önünde basın açıklaması yapabilecekleri hususunda grup defaten ikaz edilmiştir. Ancak Deniz Gezmiş Parkında basın açıklaması yapan grup, yasal uyarıları dikkate almamış, görevli çevik kuvvet ve diğer unsurlarını iterek mukavemette bulunarak slogan atıp yürüyüşe geçmiştir. Bu nedenle yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edilerek (10)bayan, (16)erkek toplam (26) kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.