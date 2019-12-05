Son Dakika Haberleri: İstanbul 'En çok ziyaret edilen 100 şehir' listesi 2019 sıralamasında ilk 10'a girdi
Son Dakika Dünya İstanbul 'En çok ziyaret edilen 100 şehir' listesi 2019 sıralamasında ilk 10'a girdi - Son Dakika Dünya

İstanbul 'En çok ziyaret edilen 100 şehir' listesi 2019 sıralamasında ilk 10'a girdi

6 saat önce

Euromonitor International tarafından hazırlanan raporda Hong Kong ve Bangkok en fazla ziyaretçi alan ilk iki şehi rolma ünvanını bu yıl da korurken sırasıyla Makao, Singapur, Londra, Paris ve Dubai ilk 10'daki yerlerini kaptırmadı.

İstanbul 'En çok ziyaret edilen 100 şehir' listesi 2019 sıralamasında ilk 10'a girdi, System.String[]

İstanbul 'En çok ziyaret edilen 100 şehir' listesi 2019 sıralamasında ilk 10'a girdi.


Antalya'nın da 12. sırayı aldığı listede Türkiye'nin yükselmesinin sebepleri arasında Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybı nedeniyle bütçe dostu bir yer haline gelmesi, güvenliğin artmış olması ve daha önce 10. sırada yer alan Çin'in Şenzen şehrinin yaşadığı düşüş gösterildi.

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İstanbul, Antalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:43 
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