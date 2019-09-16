Son Dakika Haberleri: İstanbul en iyi 67'nci öğrenci şehri
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İstanbul en iyi 67'nci öğrenci şehri

1 saat önce

2019 yılında şehir dışında okumak isteyen öğrenciler için en iyi yerler belirlenirken, İstanbul'un bu listenin 67'nci sırasına yerleştiği belli oldu.

İstanbul en iyi 67'nci öğrenci şehri, System.String[]

2019 yılında şehir dışında okumak isteyen öğrenciler için en iyi yerler belirlenirken, İstanbul'un bu listenin 67'nci sırasına yerleştiği belli oldu. Türkiye'de bu yılın başından itibaren öğrencilerle alakalı yapılan basın haber adedi ise 162 bin 886 olarak kaydedildi.


Ajans Press'in, QS Best Student Cities raporundan elde ettiği bilgilere göre, İstanbul en iyi öğrenci şehirleri arasında 67'nci sıraya yerleştiği görüldü. 120 şehrin yer aldığı listenin başına da Londra yerleşirken, Tokyo'nun 2'nci, Melbourne'nin ise 3'üncü sırada yer aldığı kaydedildi. İlk 10'da yer alan diğer öğrenci şehirleri ise Montreal, Paris, Münih, Berlin, Zürih, Sidney ve Seul olarak kaydedildi. Listeye son sıradan giren şehir ise Minsk olarak görüldü.


Ajans Press, öğrencilerle alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in 2019 yılı dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde öğrencilerle alakalı yapılan basın haber adedinin 162 bin 886 olduğu görüldü. Bu rakam 2018 yılında 260 bin 662 olarak kayıtlara geçerken, 2017 yılında 244 bin 493 olarak gözlendi. Haber içerikleri incelendiğinde ise öğrenciler kadar eğitim sisteminin de konuşulduğu belirlendi. Bunun yanı sıra öğrencilerin yaptığı projelerin de ön planda olduğu saptandı. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Tokyo, Ajans, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
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