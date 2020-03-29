İstanbul en sakin günlerini yaşıyor - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan, tüm dünyayı ve ülkemizi de alarma geçiren korona virüs kapsamında tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. 16 milyon nüfuslu İstanbul da tarihinin en sakin günlerini geçiriyor. Megakentin sembol noktaları, sahil ve meydanlar boş kaldı. Eminönü, Sultanahmet, Karaköy, Beyazıt, Taksim ve İstiklal Caddesi en sakin hafta sonunu geçiriyor. Virüs nedeniyle birçok vatandaş çağrılara uyarak evinden dışarı çıkmazken, yüzlerce esnaf da sosyal izolasyonu sağlamak için kepenk kapattı.

(İHA)