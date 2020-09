İSTANBUL-ENGELLERİ KALDIRAN YAPAY ZEKA UYGULAMASI SEEİNG AI ARTIK TÜRKİYE'DE - Son Dakika

Engelleri kaldıran yapay zeka uygulaması Seeing AI artık Türkiye'de

Esma MURAT- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)- Görme engelliler için Microsoft tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Seeing AI, Türkçe sürümü ile artık Türkiye'de hayata geçti. Uygulama ile engelli bireyler çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metinleri okuyabiliyor, alışverişlerini daha kolay bir şekilde yapabiliyor.

Microsoft, yapay zeka ve bulut teknolojilerini kullanarak görme engellilerin gündelik hayatını kolaylaştıran Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümünü Türkiye'de kullanıma sundu. Uygulama Türkçe versiyonuyla yüz binlerce görme engelli bireyin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Uygulama görme engelli bireylere, tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabilme; metinleri okuyabilme, alışverişlerini daha kolay bir şekilde yapabilme imkanı sağlıyor. Microsoft Türkiye, ekibinin Seeing AI'nin Türkçe versiyonunu erişime açmasıyla uygulama artık Türkiye'de de fazla sayıda görme engelli tarafından kullanılabilecek.

'SEEING AI UYGULAMASI TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Seeing AI uygulamasının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten görme engelli Microsoft Turkiye Seeing AI Proje Lideri Duygu Kayaman, 'Seeing AI uygulaması 2017'de görme engelli bir arkadaşımız tarafından geliştirildi. Mart ayı itibariyle Microsoft Türkiye olarak Türkçe versiyonun geliştirmeye başladık. Boyner dahil alanında 11 lider markayla iş ortaklığı yaptık. Bu markaların 8 milyon barkodunu uygulamaya tanımlattık. Aynı zamanda uygulamayı kullanırken ücretsiz internet kotası da sağladık. Para görsellerini yükleyerek para görsellerini tanıyan bir uygulama haline geldi. Birçok kanalı bir araya getirip birçok özelliği tek bir uygulamada bulunduran Seeing AI uygulaması Türkiye'de bir ilk' dedi.

'YAPAY ZEKALI BİR ASİSTANIMIZ VAR'

Görme engelli bireyler için hayat değiştirecek 3 kritik noktadan bahseden Kayaman, 'Bizler uygulamayı geliştirirken 15 kişilik bir görme engelli ekip ile çalıştık. Bu süreçte 3 tane önemli kritik noktanın hayatlarını değiştirebileceğini söylediler. Birincisi barkot tanımı, normalde hep birilerine sorarken artık Seeing AI ile birilerine sormadan ürünü tanıyabiliyoruz. İkincisi, para biriminin tanımı kağıt paraların boyları birbirinden farklı olması bizler için avantaj ama hızlı alışveriş yaptığınız zaman paraların boylarına bakmak çok zor olabiliyor. Üçüncüsü ise artık görsel bir Dünya'da yaşadığımız için sosyal medya da paylaşılan resimlerin altındaki hem yazılar anlamamızı sağlıyor hem de görsel üzerindeki bütün noktaları bize betimliyor. Bu şekilde görseller yapay zekalı bir asistan sayesinde biz görme engelli bireyler için betimlenmiş oluyor. Bu üç nokta inanılmaz bir şekilde görme engelliler için hayatı kolaylaştırır oldu. Artık yapay zekalı bir asistanımız var diyebilirim' ifadelerini kullandı.

'UYGULAMA GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK'

Görme engeli bireylerin artık çok daha bağımsız hareket edebileceklerine vurgu yapan Kayaman, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Süt ile meyve suyu kutusu, vanilya ile kabartma tozu paketi, şampuan ile saç kremi hepsi birbirinden apayrı ürünler olmasına rağmen paketlemeleri aynı. Ama bugün Seeing AI uygulaması sayesinde görme engelliler hayatlarının her noktasında birilerine sormadan çok daha bağımsız hareket edebilir hale geliyor. Bu uygulama görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıcı bir uygulama olacak. Görme engelli bireyler uygulamayı telefonlarına indirdikten sonra kısa metin, belge tarama, ürün tanıma, kişi tanıma, para birimi, sahne önü izleme, renk ön izleme ve ışık gibi kategorileri aktif bir şekilde kullanabiliyor. Örneğin belge tanıma özelliği ile görme engelli bireyler kitap sayfası taratabiliyor, fatura okutabiliyor. Bir diğer kategori ise ürün tanıma, bizler 8 milyon barkotu Boyner dahil 11 lider markayla uygulamaya entegre ettik. Şöyle ki görme engelli birey mağazada telefonu barkota yaklaştırdığında ürünü rengi, alerjeni, kaç gram olduğu, marka olduğu gibi birçok detayı öğrenebilecek.?