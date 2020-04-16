İSTANBUL-Engelli genç yaptırılan asansör sayesinde 12 yıl sonra sokakla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-Engelli genç yaptırılan asansör sayesinde 12 yıl sonra sokakla buluştu - Son Dakika

İSTANBUL-Engelli genç yaptırılan asansör sayesinde 12 yıl sonra sokakla buluştu

6 saat önce

Engelli genç yaptırılan asansör sayesinde 12 yıl sonra sokakla buluştuİSTANBUL, (DHA) - Üniversite yıllarında deniz kazası geçirerek omurilik felci olan ve 12 yıldır yatağa bağımlı olarak evde yaşayan gence Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, asansör yaptırdı.

Engelli genç yaptırılan asansör sayesinde 12 yıl sonra sokakla buluştu

İSTANBUL, (DHA) - Üniversite yıllarında deniz kazası geçirerek omurilik felci olan ve 12 yıldır yatağa bağımlı olarak evde yaşayan gence Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, asansör yaptırdı. Yaşadığı üç katlı binada asansör olmaması nedeniyle adeta eve mahkum olan genç, yapılan asansörle sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' çağrılarının yapıldığı şu günlerde, birçok vatandaş bir kaç hafta bile dayanamayıp kendini sokağa atarken, Ümraniye'de 12 yıldır evden çıkamayan engelli genç yapılan asansörle artık dışarı çıkabiliyor. Üniversite yıllarında Kadıköy Caddebostan sahiline yüzmek için giden Serdal Yaşar, denize balıklama daldığı esnada kafasını taşa çarparak omurilik felci geçirdi. İyi bir voleybol oyuncusu olan genç, başta üniversite hayalleri olmak üzere birçok hayalini, bu yaşadığı talihsiz kazanın ardından ertelemek zorunda kaldı. Talihsiz genç, 2008 yılında yaşadığı kazanın ardından 12 yıl boyunca yaşadığı üç katlı apartmanda asansör olmaması nedeniyle adeta eve mahkum oldu.

O MAHKUMİYET YAPILAN ASANSÖRLE SON BULDU

Yıllardır dört duvarın arasında yaşayan ve vakit buldukça şiir yazarak günlerini geçiren Serdal Yaşar'ın hayatı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın devreye girmesi ile değişti. Başkan Yıldırım'a ulaşan genç, binada yaşadığı asansör sorununu dile getirerek yardım istedi. Bu istek üzerine harekete geçen Başkan Yıldırım ise kısa sürede üç katlı binaya asansör yaptırdı. Bu asansörün yapılması ile birlikte büyük bir mutluluk yaşayan Serdal Yaşar, artık tekerlekli sandalyesi ile rahatlıkla sokağa çıkabiliyor.

'BANA SANKİ DÜNYAYI VERDİLER'

Yaşadığı duyguları anlatan Serdal Yaşar, '2008 yılında geçirmiş olduğum deniz kazası sonucu omurilik felci oldum. 12 yıldır yatağa mahkum yaşıyorum. 12 yıldır dört duvar arasındayım. Bu durumun artık sona ermesini istedim ve ne yapabileceğimi düşündüm. İsmet Yıldırım'ın başkan olmasından sonra kendisi ile görüşmek istedim ve durumumu anlatmak istedim. Kendisi de sağ olsun beni kabul etti, dinledi ve yardımcı olacağını söyledi. Sonra arkadaşlar beni aradı, evime geldiler, ziyaret ettiler. Apartmanı ölçtüler asansör için. Daha sonra başkanımız geldi beni evimde ziyaret etti. Sağ olsunlar bir saate yakın birlikte sohbet ettik. Allah razı olsun bana asansörümü yapacağını söyledi ve yaptı' dedi.

Asansörün yapılmasından sonra çok mutlu olduğunu ifade eden Serdal Yaşar, 'Bundan sonra çok daha iyi hissediyorum kendimi. 12 yıldır dört duvar arasında yaşıyordum. 12 yıl sonra bana yeni bir hayat verdiler sanki. Onlara minnettarım. Bana sanki dünyayı verdiler. Çok mutluyum.Bu süreç benim için çok zordu. Hastalandığımda hastaneye gidemiyordum. Hayattan tamamen kopmuş asosyal bir şekilde yaşıyordum. Bu aynı zamanda psikolojim açısından da büyük sorunlar yarattı. Psikolojik tedavi gördüm. Ama bu sayede artık tüm bunlardan kurtulacağıma inanıyorum' diye konuştu.

Anne Sulhiye Yaşar ise, 'Benim oğlum 12 senedir böyle yatağa bağlı. Aşağı götüremiyorduk, yukarı çıkaramıyorduk. Kapı komşumuzu çağırıyorduk. Hasta olduğunda kimin kapısına gideceğimize şaşırıyorduk. Utanıyorduk, bir kere değil iki kere değil. Allah razı olsun bizim başkandan' şeklinde konuştu.

İSTANBUL-Engelli genç yaptırılan asansör sayesinde 12 yıl sonra sokakla buluştu

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:57 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu         
14:55
9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti         
14:50
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı         
13:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 17:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-Engelli genç yaptırılan asansör sayesinde 12 yıl sonra sokakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]