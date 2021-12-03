İSTANBUL-ENGELLİLERE MERDİVEN ENGELİ - Son Dakika

İSTANBUL'da toplu taşımanın adeta bel kemiğini oluşturan metrobüsün Merter durağında bulunan üst geçidinde asansör ve engelli rampasının bulunmaması nedeniyle engelli vatandaşlar büyük sıkıntılar yaşıyor.

İstanbul'da bazı metrobüs duraklarına ulaşımda engelli vatandaşlar büyük sıkıntılar ile karşılaşıyor. O duraklardan biri Merter'de bulunan Merter metrobüs durağı. Metrobüs durağında ne bir engelli rampası ne de asansör sistemi mevcut. Metro ile Merter durağına gelen engelli vatandaşlar metrobüs durağına geçebilmek için adeta merdiven zulmü yaşıyor. Yoğun bir durak olan Merter durağına sadece üst geçitten ulaşım sağlamak zorunda kalan engelliler merdivenleri çıkarkan zorluk yaşıyor. İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İstanbul genelindeki üst geçitlerin güçlendirilmesi ve engelli erişimine uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği, çalışmalar çevresinde okul hastane gibi yapıların olması da dikkate alınarak, aciliyet sırasına göre planlanlandığı belirtildi.

"MERDİVENLERİ ÇIKARKEN ÇOK ZORLANIYORUM"

Bir bacağından engeli olan Samuray Çolakoğlu, "Senelerden beri ben buradan gidip geliyorum, geçerken hep neden asansör olmadığı aklıma geliyor. Ben de engelliyim asansöre ihtiyaç var. Çıkarken nasıl zorlandığımı görürsünüz çünkü çıkarken çok zorlanıyorum. Engelsiz bir hayat diliyorum" dedi.

"BENDEN DAHA KÖTÜ DURUMDA OLANLAR İÇİN ÇOK DAHA ZOR"

Merdivenleri çıkarken çok zorlandığını belirten Gökalp Kançolak ise, "Bazen çok yorgun olduğumda yukarı çıkmak ayağımdaki engelden dolayı sıkıntı oluyor. Benim durumum diğerlerine göre biraz daha iyi ama benden kötü durumda olanlar için çok büyük zorluk olur çünkü sadece bu merdiven yok tekrar ilerde bir merdiven daha var. Buraya bir asansör yapılması çok iyi olur. Zaten engelli insanların hayatı zor devletimiz gerekli desteği sağlarsa hepimiz seviniriz"diye konuştu. Abdurrahman Karakuş, "Engelli olduğum için çıkarken zorluk çekiyorum. Asansör olsa böyle olmazdı asansör istiyoruz" dedi.