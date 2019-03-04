İstanbul - Eniştesini Öldürdü (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAPendik'te bir kişi kavga ettiği eniştesini öldürdü.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA



Pendik'te bir kişi kavga ettiği eniştesini öldürdü.



Pendik Ahmetyesevi Mahallesi'ndeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Şeref Çalışkan sorun yaşadığı eşinin kardeşlerinin evine gitti. Şeref Çalışkan ile eşinin kardeşleri İsa ve Musa Çalışkan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Şeref Çalışkan'ın açtığı ateş sonucu iki kardeş bacaklarından yaralandı. İsa Çalışkan'ın silahından çıkan kurşunlar ise Şeref Çalışkan'ın ölümüne neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-Yerdeki ceset



-Polisin incelemesi



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