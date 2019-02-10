Son Dakika Haberleri: İstanbul-Enkaz Kaldırma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti

İstanbul-Enkaz Kaldırma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHAKartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.

Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:47 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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