İstanbul - Enkazda Yaşam Umudu (3)
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da enkaz alanına geldi.
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul
DHA Kartal
'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da enkaz alanına geldi. Çalışmalar devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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-Çalışmalardan görüntü
-Soylu'nun görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:56 Kaynak: DHA
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