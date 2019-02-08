Son Dakika Haberleri: İstanbul - Enkazda Yaşam Umudu (3)

İstanbul - Enkazda Yaşam Umudu (3)

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi.

İstanbul - Enkazda Yaşam Umudu (3), System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi. Çalışmalar devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Çalışmalardan görüntü

-Soylu'nun görüntüsü

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:56 Kaynak: DHA

Kartal, Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel
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