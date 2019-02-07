Son Dakika Haberleri: İstanbul - Enkazdan 18 Saat Sonra Kız Çocuğu Kurtarıldı (1)

İstanbul - Enkazdan 18 Saat Sonra Kız Çocuğu Kurtarıldı (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı.

İstanbul - Enkazdan 18 Saat Sonra Kız Çocuğu Kurtarıldı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Küçük kızın enkazdan çıkarılması

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:32 Kaynak: DHA

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