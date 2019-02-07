İstanbul - Enkazdan 18 Saat Sonra Kız Çocuğu Kurtarıldı (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kartal
'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Küçük kızın enkazdan çıkarılması
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:32 Kaynak: DHA
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