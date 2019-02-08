İstanbul - Enkazdan Kurtarılan Genç Hastaneye Getirildi
1 saat önce
İstanbul DHAKartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildiGörüntü Dökümü: ---------Gencin hastaneye getirilmesi.
İstanbul
DHA Kartal
'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi
Görüntü Dökümü:
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Gencin hastaneye getirilmesi
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:19 Kaynak: DHA
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