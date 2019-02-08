Son Dakika Haberleri: İstanbul  - Enkazdan Kurtarılan Genç Hastaneye Getirildi

İstanbul  - Enkazdan Kurtarılan Genç Hastaneye Getirildi

1 saat önce

İstanbul DHAKartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildiGörüntü Dökümü: ---------Gencin hastaneye getirilmesi.

İstanbul  - Enkazdan Kurtarılan Genç Hastaneye Getirildi, System.String[]
İstanbul DHA

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi

Görüntü Dökümü:

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Gencin hastaneye getirilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:19 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, İstanbul, Güncel
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