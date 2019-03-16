Son Dakika Haberleri: İstanbul-Erdoğan 31 Mart Avrupa Parlamentosuna Cevap Olacaktır

İstanbul-Erdoğan 31 Mart Avrupa Parlamentosuna Cevap Olacaktır

1 saat önce

İstanbul-ERDOĞAN 31 MART AVRUPA PARLAMENTOSUNA CEVAP OLACAKTIR (detay görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul-Erdoğan 31 Mart Avrupa Parlamentosuna Cevap Olacaktır, System.String[]
İstanbul-ERDOĞAN 31 MART AVRUPA PARLAMENTOSUNA CEVAP OLACAKTIR (detay görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:25 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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